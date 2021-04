ரஜினி பட ஷூட்டிங்கில் கலந்துகொண்ட நயன்தாரா...வைரல் போட்டோ

மேலும் இப்படம் 2021 ஆம் ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளிவரவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

Lady superatar #Nayanthara landed in Hyderabad for #Annaatthe shooting. Joins the shoot today!



Get ready for #AnnaattheDeepavali @directorsiva @rajinikanth pic.twitter.com/Od4JUzpvEs