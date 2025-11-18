முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பாலகிருஷ்ணாவின் அடுத்த படத்தின் நாயகி நயன்தாரா: அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு!

Advertiesment
Nandamuri Balakrishna

Mahendran

, செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (13:56 IST)
தெலுங்கு நடிகர் நந்தமுரி பாலகிருஷ்ணா நடிக்கும் 111-வது திரைப்படத்தில் நடிகை நயன்தாரா கதாநாயகியாக நடிக்கிறார் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
 
இயக்குநர் கோபிசந்த் மலினேனி இயக்கும் இந்தப் படம், வரலாற்று பின்னணியை கொண்ட கதைக்களத்துடன் விருத்தி சினிமாஸ் தயாரிப்பில் உருவாகிறது.
 
நடிகை நயன்தாராவின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு இன்று  சிறப்பு காணொளியை வெளியிட்டு இந்த அறிவிப்பை படக்குழு வெளியிட்டது.
 
பாலகிருஷ்ணா மற்றும் நயன்தாரா இருவரும் ஏற்கனவே ஜெய்சிம்ஹா மற்றும் ஸ்ரீ ராம ராஜ்ஜியம் உள்ளிட்ட படங்களில் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.
 
மீண்டும் ஒரு வெற்றி கூட்டணி இணைந்திருப்பதால், இந்தப் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
 
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மூன்றாவது திருமணமும் முறிவு: 'சிங்கிள்' என அறிவித்த பிரபல நடிகை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos