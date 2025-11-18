மூன்றாவது திருமணமும் முறிவு: 'சிங்கிள்' என அறிவித்த பிரபல நடிகை..!

பிரபல மலையாள நடிகை மீரா வாசுதேவன், தான் ஒளிப்பதிவாளர் விபின் புதியன்கம்மை விவாகரத்து செய்து, மீண்டும் 'சிங்கிள்' என்ற நிலையை அடைந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இது அவரது மூன்றாவது திருமணம் ஆகும்.
மீரா, விபின் புதியன்கம்மை ஏப்ரல் 2024 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை சுமார் ஒரு வருடம் திருமண வாழ்வில் இருந்தார். இவர்கள் மலையாள தொடரான 'குடும்பவிளக்கு' படப்பிடிப்பில் சந்தித்தனர்.
நடிகை மீரா வாசுதேவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், "நான், நடிகை மீரா வாசுதேவன், ஆகஸ்ட் 2025 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக சிங்கிள் என்ற நிலையை அடைந்துவிட்டேன். என் வாழ்க்கையின் மிக அற்புதமான மற்றும் அமைதியான கட்டத்தில் நான் இருக்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
இதற்கு முன், அவர் நடிகர் ஜான் கொக்கன் மற்றும் விஷால் அகர்வால் ஆகிய இருவரையும் திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.