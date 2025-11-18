முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மூன்றாவது திருமணமும் முறிவு: 'சிங்கிள்' என அறிவித்த பிரபல நடிகை..!

Advertiesment
Meera Vasudevan

Siva

, செவ்வாய், 18 நவம்பர் 2025 (13:51 IST)
பிரபல மலையாள நடிகை மீரா வாசுதேவன், தான் ஒளிப்பதிவாளர் விபின் புதியன்கம்மை விவாகரத்து செய்து, மீண்டும் 'சிங்கிள்' என்ற நிலையை அடைந்துள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இது அவரது மூன்றாவது திருமணம் ஆகும்.
 
 மீரா, விபின் புதியன்கம்மை ஏப்ரல் 2024 முதல் ஆகஸ்ட் 2025 வரை சுமார் ஒரு வருடம் திருமண வாழ்வில் இருந்தார். இவர்கள் மலையாள தொடரான 'குடும்பவிளக்கு' படப்பிடிப்பில் சந்தித்தனர்.
 
நடிகை மீரா வாசுதேவன் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், "நான், நடிகை மீரா வாசுதேவன், ஆகஸ்ட் 2025 முதல் அதிகாரப்பூர்வமாக சிங்கிள் என்ற நிலையை அடைந்துவிட்டேன். என் வாழ்க்கையின் மிக அற்புதமான மற்றும் அமைதியான கட்டத்தில் நான் இருக்கிறேன்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
 
இதற்கு முன், அவர் நடிகர் ஜான் கொக்கன் மற்றும் விஷால் அகர்வால் ஆகிய இருவரையும் திருமணம் செய்து விவாகரத்து பெற்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இவர் கேட்டதுக்கு சுத்த விட்டு அடிச்சுருப்பாரு.. இளையராஜாவுக்கும் பாரதிகண்ணனுக்கும் இடையே நடந்த சண்டை

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos