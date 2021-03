பாலிவுட்டில் மாதவன் படத்தில் அறிமுகமாகும் மஞ்சு வாரியர்!

மலையாள சினிமாவின் முன்னணி நடிகையாக அறியப்பட்ட மஞ்சுவாரியர் திலிப்பை திருமணம் செய்துகொண்ட பின்னர் சினிமாவுக்கு முழுக்குப் போட்டார். பின்னர் how old are you படத்தின் மூலமாக் ரி எண்ட்ரி கொடுத்து இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வெளுத்து வாங்கி வருகிறார். தமிழில் அசுரன் படத்தில் தனுஷுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார்.