''லியோ'' படம் வெற்றி- விஜய்யின் தந்தை எஸ்.ஏ.சி டுவீட்

Keep calm and prepare for battle என்ற கேப்சனுடன் இந்த போஸ்டர் வெளியானது. இதில், விஜய் ஆக்ரோசமாக இருந்தார். இந்த போஸ்டர் சமூகவலைதளங்களில் வைரலான நிலையில், இன்று மாலை 6 மணிக்கு லியோ படத்தின் இந்தி போஸ்டர் வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்தபடி, புதிய போஸ்டர் ரிலீஸ் செய்துள்ளனர்.