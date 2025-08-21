முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தமிழில் அறிமுகமாகும் ‘கே ஜி எஃப்’ இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூர்!

kgf 2

vinoth

, வியாழன், 21 ஆகஸ்ட் 2025 (09:46 IST)
பிரசாந்த் நீலின் கேஜிஎஃப் வரிசை படங்கள் அடைந்த இமாலய வெற்றிக்கு அந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் ரவி பஸ்ரூரும் ஒரு முக்கியக் காரணம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. படத்தில் அவர் பின்னணி இசையில் அதகளம் செய்திருந்தார். அதனால் அந்த படத்தின் மூலம் கவனிக்கப்படும் இசையமைப்ப்பாளர் ஆனார்.

இந்நிலையில் இப்போது தமிழ் படம் ஒன்றுக்கு இசையமைக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். ஏஜிஎஸ் நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் அறிமுக இயக்குனர் சுபாஷ் கே ராஜ் எழுதி இயக்கும் இன்னும் பெயரிடப்படாத படம் ஒன்றில் அர்ஜுன் மற்றும் ப்ரீத்தி முகுந்தன் ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர்.

மற்ற உறுதுணை வேடங்களில் ஜான் கொக்கேன், திலீபன், பவன், அர்ஜுன் சிதம்பரம், விவேக் பிரசன்னா, பாலா ஹசன் உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர். அருண் ராதாகிருஷ்ணன் ஒளிப்பதிவு செய்கிறார். இந்த படத்துக்கு இசையமைப்பதன் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமாகிறார் ரவி பஸ்ரூர்.   

