இடியாப்ப சிக்கலில் கார்த்தியின் ‘மார்ஷல்’… தொடங்குவது எப்போது?

வெற்றிமாறனின் உதவி இயக்குனரும் அசுரன் மற்றும் விடுதலை ஆகிய படங்களின் மூலம் நடிகராகவும் அறியப்பட்டவர் தமிழ். அவர் இயக்கத்தில் நடிகர் விக்ரம் பிரபு நடித்த ‘டாணாக்காரன்’ திரைப்படம் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு ரிலீஸாகி வெற்றிப் படமாக அமைந்தது.
இந்நிலையில் அவர் தனது அடுத்த படத்தில் கார்த்தியை இயக்கவுள்ளார். இந்த படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க உள்ளது. இந்த படத்தின் கதைக்களம் 1960 களில் கடற்கரை மற்றும் கப்பல் பின்னணியில் நடப்பது போல உருவாக்கப்பட்டதால் முன்தயாரிப்பு பணிகள் நீண்ட நாட்களாக நடந்து வருகிறது. இந்த படத்துக்கு மார்ஷல் என்று தலைப்பு வைக்கப்பட்டு சில தினங்களுக்கு முன்னர் முதல் லுக் போஸ்டர் வெளியானது.
இந்த படத்துக்காகக் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக முன்தயாரிப்புப் பணிகளை இயக்குனர் தமிழ் மேற்கொண்டு வந்தார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் பூஜை நடைபெற்று முதல் லுக் போஸ்டரும் வெளியானது. ஆனால் அதன் பின்னரும் படத்தின் ஷூட்டிங் இன்னும் தொடங்கவில்லை. தயாரிப்பு நிறுவனமான ‘ட்ரீம் வாரியர்ஸ்’ நிதி சிக்கலில் உள்ள நிலையில் படப்பிடிப்பைத் தொடங்குவதில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அதே நேரத்தில் இந்த படத்தில் நடிப்பதற்குப் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய நிவின் பாலியும் தற்போது படத்தில் இருந்து வெளியேறியுள்ளார். அதனால் புது வில்லனைத் தேடும் முனைப்பில் படக்குழு இறங்கியுள்ளதாம்.