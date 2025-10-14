முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தீபாவளி ரிலீஸ் படங்களுக்கு வழிவிடாத காந்தாரா 1… 100 தியேட்டர்களில் தொடரும் காட்சிகள்!

காந்தாரா

vinoth

, செவ்வாய், 14 அக்டோபர் 2025 (10:13 IST)
காந்தாரா படம் அடைந்த இமாலய வெற்றியை அடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் உழைப்பில் 125 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான ‘காந்தாரா 1’ திரைப்படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி இதுவரை பதினோரு நாட்களில் 600 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் மேல் வசூலித்து அசத்தி வருகிறது. தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த படம் 50 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்துள்ளது.

காந்தாரா கதைக்களம் நடக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் இந்த பாகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.  அதனால் அரங்க அமைப்பு முதல் ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் வரை அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குமோ அப்படி பார்த்து பார்த்து செதுக்கியுள்ளனர் என்ற பாராட்டு படத்துக்குக் கிடைத்துள்ளது.

இந்நிலையில் தீபாவளிக்கு இந்த வாரம் தமிழ்நாட்டில் 4 படங்கள் ரிலீஸாகின்றன. இதில் பைசன் மற்றும் ட்யூட் ஆகிய படங்களுக்கு நல்ல எதிர்பார்ப்பு உள்ளது. இந்நிலையில் தீபாவளி வாரத்திலும் தமிழ்நாட்டில் ‘காந்தாரா 1’ திரைப்படம் 100 தியேட்டர்களுக்கு மேல் ஓட வாய்ப்புள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. அந்தளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் அந்த படத்துக்குப் பெரியளவில் ஆதரவு தொடர்ந்து கிடைத்து வருகிறது.

