முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இவ்ளோ பண்ணியும் மண்ட மேல இருக்க கொண்டைய மறந்துட்டாங்களே… காந்தாரா படத்தின் தவறைக் கண்டுபிடித்து ட்ரோல் செய்யும் ரசிகர்கள்!

Advertiesment
காந்தாரா

vinoth

, திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025 (08:08 IST)
காந்தாரா படம் அடைந்த இமாலய வெற்றியை அடுத்து மூன்று ஆண்டுகள் உழைப்பில் 125 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவான ‘காந்தாரா 1’ திரைப்படம் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸாகி இதுவரை 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் வசூலித்து அசத்தி வருகிறது.

காந்தாரா கதைக்களம் நடக்கும் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நடக்கும் கதைதான் இந்த பாகத்தில் சொல்லப்பட்டுள்ளது.  அதனால் அரங்க அமைப்பு முதல் ஆக்‌ஷன் காட்சிகள் வரை அந்த காலகட்டத்தில் எப்படி இருக்குமோ அப்படி பார்த்து பார்த்து செதுக்கியுள்ளனர் என்ற பாராட்டு படத்துக்குக் கிடைத்துள்ளது.

ஆனால் இவ்வளவு திறன்பட வேலை செய்தும் காந்தாரா படக்குழுவினர் செய்த ஒரு சிறு தவறால் தற்போது படக்குழு இணையத்தில் கேலிக்குள்ளாகியுள்ளது. படத்தில் 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கதை நடக்கும் காலகட்டத்தில் ஒரு பாடல் காட்சியில் மக்கள் அமர்ந்து சாப்பிடும் ஒரு காட்சியில் தற்போதைய 20 லிட்டர் வாட்டர் கேன் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது. அந்த காலத்தில் ஏது பிளாஸ்டிக் வாட்டர் கேன் என்று தற்போது அந்த ஸ்க்ரீன் ஷாட்டைப் பகிர்ந்து ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

பிரபாஸ் நடிப்பில் ஹனு ராகவபுடி நடிக்கும் ‘பவுஜி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதி இதுதான்… வெளியான தகவல்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos