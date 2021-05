இங்க ஒருவாரம் கூட தாங்கமாட்டேன் போலயே… இன்ஸ்டா பதிவு நீக்கம் குறித்து கங்கனா

ஆனால் கங்கனாவுக்கு நடப்பதோ தலைகீழாக உள்ளது. பலரும் get well soon corona, மற்றும் Be safe corona என்று ஹேஷ்டேக்குகளை போட்டு கங்கனாவை கேலி செய்யும் விதமாக பதிவிட்டு வருகின்றனர். ஏனென்றால் அம்மணியின் வரலாறு அப்படி. தனது டிவிட்டர் கணக்கில் இருந்து கொண்டு வாய்க்கு வந்ததை எல்லாம் பேசி எல்லோரிடமும் வம்பு வளர்த்து வந்தவர் கங்கனா. சமீபத்தில் ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறை பரபரப்பு ஏற்பட்ட போது அரைவேக்காடு தனமான பதிவை பகிர்ந்திருந்தார். அந்த கோபத்தை எல்லாம் இப்போது இணையவாசிகள் திருப்பிக் கொடுக்கின்றனர்.