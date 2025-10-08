முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






என்னம்மா டான்ஸ் இது?… லோகா புகழ் கல்யாணியைக் கலாய்க்கும் ரசிகர்கள்!

Advertiesment
ஜெயம் ரவி

vinoth

, புதன், 8 அக்டோபர் 2025 (09:15 IST)
ரவி மோகனின் 32 வது திரைப்படமாக ஜீனி என்ற திரைப்படம் உருவாகி பின் தயாரிப்புப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன. தமிழ் திரை உலகின் பிரபல தயாரிப்பு நிறுவனமான வேல்ஸ் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் 25 ஆவது படமான இந்த படத்தை அர்ஜுனன் ஜூனியர் என்பவர் இயக்கி வருகிறார். இவர் இயக்குனர் மிஷ்கினிடம் உதவி இயக்குனராக பணியாற்றியவர்.

ஏஆர் ரஹ்மான் இசையில் மகேஷ் முத்துச்செல்வன் ஒளிப்பதிவில் இந்த படம் உருவாகி வருகிறது. பேன் இந்தியா படமாக உருவாகி வரும் இந்த படம் 100 கோடி ரூபாய் பட்ஜெட்டில் உருவாகி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படம் ஒரு பேண்டஸி திரைப்படமாக உருவாகி வருவதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் சில மாதங்களுக்கு முன்பே முடிந்தும் ரிலீஸ் பற்றி எந்த தகவலும் இல்லை.

இந்நிலையில் நேற்று இந்த படத்தில் இருந்து முதல் சிங்கிள் பாடலான ‘ஆப்தி ஆப்தி’ ரிலீஸானது. ஏ ஆர் ரஹ்மான் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த பாடல் இணையத்தில் ட்ரோல்களை சந்தித்து வருகிறது. பாடல் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை என்றும் குறிப்பாக பாடலில் கல்யாணி பிரியதர்ஷனின் நடனம் சரியில்லை என்றும் ட்ரோல்கள் பரவி வருகின்றன. கடந்த மாதம்தான் லோகா படத்துக்காக கல்யாணி சினிமா ரசிகர்களால் கொண்டாடப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மலையாள சினிமாவில் புதிய உச்சம்… லோகா படைத்த சாதனை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos