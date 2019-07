பிரபாஸூடன் நேருக்கு நேர் மோதும் ஜெயம் ரவி!

Dear Fans, happy to share that #Comali is all set to release worldwide on Aug 15th. Prod by @VelsFilmIntl Dir by @pradeeponelife #ComaliFromAug15th @MsKajalAggarwal @SamyukthaHegde @KabilanVai @hiphoptamizha @Richardmnathan @PradeepERagav @DoneChannel1 @shiyamjack pic.twitter.com/u5u6NLAuDH