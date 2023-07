ராம்சரணின் அடுத்த படத்தின் #RC16 இயக்குனர் இவர்தான்?

மேலும், ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இப்படத்திற்கு இசையமைக்க உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகிறது.





Mega PowerStar #RamCharan's #RC16 with Buchi Babu gets bigger and BIGGER.



Vijay Sethupathi

AR Rahman

Janhvi Kapoor



An intense Sports Drama in the making. pic.twitter.com/wIGeqk7EKU