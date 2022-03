விஜய்யின்'' பீஸ்ட்'' படம் பார்ப்பேன்-; ''KGF'' பட ஹீரோ நடிகர் யாஷ்

வரும் ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் நடிகர் யாஷ் நடித்துள்ள கே.ஜி.எஃப் பட ரிலீஸாகவுள்ளது. இதன் டிரைலர் வெளியீட்டு விழாவின் பேசிய நடிகர் யாஷ் KGF vs vs BEAST அல்ல; KGF and abeast . இது தேர்தல் அல்ல . இது சினிமா என்பதா, விஜய் சார் மீது எனக்கு நிறைய மரியாதை உள்ளது. நான் கண்டிப்பாக பீஸ்ட் படம் பார்ப்பேன். அதேபோல் விஜய் சார் ரசிகர்களும் kgf படம் பார்ப்பார்கள் என நம்புகிறேன் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.