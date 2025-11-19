முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ரஜினி & கமல் இணையும் படம்… அந்த ஹாலிவுட் படத்தை ரீமேக் செய்யலாம்… ரசிகர்கள் ஆலோசனை!

Advertiesment
ரஜினி

vinoth

, புதன், 19 நவம்பர் 2025 (13:45 IST)
தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.

ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் இணைந்து ஒரு படம் நடிக்கவேண்டும் என்பது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் தீராத ஆசையாக இருந்தது. இந்நிலையில்  ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நீண்ட காலம் கழித்து படம் நடிக்கப் போவதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் ‘கமலுடன் இணைந்து நடிக்க ஆசை உள்ளது. ஆனால் நல்ல கதையும் இயக்குனரும் அமையவேண்டும்’ எனக் கூறியுள்ளார் ரஜினிகாந்த்.

இந்நிலையில் அவர்கள் இருவரும் இணையும் படத்துக்கு ஹாலிவுட்டில் 1995 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி சூப்பர் ஹிட்டான “Heat” படத்தினை ரீமேக் செய்யலாம் என ரசிகர்கள் ஆலோசனை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஹாலிவுட்டின் இரு பெரும் நடிகர்களான ராபர்ட் டி நீரோ மற்றும் அல் பாசினோ ஆகிய இருவரும் இணைந்து நடித்த அந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டானது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்க அதன் இயக்குனர் மைக்கேல் மன் முயன்று வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ஒரே நபரால் எல்லா பணிகளும் செய்து உருவாக்கப்பட்ட திரைப்படம்.. கவனம் ஈர்க்கும் one man டிரைலர்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos