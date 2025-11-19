ரஜினி & கமல் இணையும் படம்… அந்த ஹாலிவுட் படத்தை ரீமேக் செய்யலாம்… ரசிகர்கள் ஆலோசனை!

தமிழ் சினிமாவில் கடந்த 50 ஆண்டுகளாக மிகப்பெரும் நடிகர்களாக வலம் வருபவர்கள் ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன். இருவரும் தங்கள் கெரியர் தொடக்கத்தில் ஒன்றாக இணைந்து இளமை ஊஞ்சலாடுகிறது, அவள் அப்படிதான் என பல படங்களில் நடித்திருந்தாலும் பின்னர் பிரிந்து தனித்தனி வழியில் பயணிக்க ஆரம்பித்தனர். அதன் பின்னர் 45 ஆண்டுகளாக இருவரும் இணைந்து நடிக்கவில்லை.
ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் இணைந்து ஒரு படம் நடிக்கவேண்டும் என்பது தமிழ் சினிமா ரசிகர்களின் தீராத ஆசையாக இருந்தது. இந்நிலையில் ரஜினிகாந்த் - கமல்ஹாசன் இணைந்து நீண்ட காலம் கழித்து படம் நடிக்கப் போவதாக செய்திகள் வெளியான நிலையில் ‘கமலுடன் இணைந்து நடிக்க ஆசை உள்ளது. ஆனால் நல்ல கதையும் இயக்குனரும் அமையவேண்டும்’ எனக் கூறியுள்ளார் ரஜினிகாந்த்.
இந்நிலையில் அவர்கள் இருவரும் இணையும் படத்துக்கு ஹாலிவுட்டில் 1995 ஆம் ஆண்டு வெளியாகி சூப்பர் ஹிட்டான “Heat” படத்தினை ரீமேக் செய்யலாம் என ரசிகர்கள் ஆலோசனை தெரிவித்து வருகின்றனர். ஹாலிவுட்டின் இரு பெரும் நடிகர்களான ராபர்ட் டி நீரோ மற்றும் அல் பாசினோ ஆகிய இருவரும் இணைந்து நடித்த அந்த படம் சூப்பர் ஹிட்டானது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது அதன் இரண்டாம் பாகத்தை எடுக்க அதன் இயக்குனர் மைக்கேல் மன் முயன்று வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.