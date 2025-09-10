முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
96 புகழ் பிரேம்குமாரின் அடுத்த படத்தில் ஃபஹத் பாசில்…!

Karthi

vinoth

, புதன், 10 செப்டம்பர் 2025 (08:12 IST)
96  என்ற மென்சோகப் படத்தின் மூலம் கவனம் பெற்ற இயக்குனர் பிரேம்குமார் அடுத்து கார்த்தி, அரவிந்த் சாமி நடிப்பில் ‘மெய்யழகன்’ என்ற படத்தை இயக்கினார். இந்த படமும் அவரின் முந்தைய படம் போல நல்ல விமர்சனங்களைப் பெற்றது. இந்த பட ரிலீஸின் போதே அவர் தன்னுடைய அடுத்த படம் 96 படத்தின் இரண்டாம் பாகம் என அறிவித்தார்.

இரண்டாம் பாகத்திலும் விஜய் சேதுபதி மற்றும் த்ரிஷா ஆகியோரே நடிப்பார்கள் என்றும் இந்த படத்தை வேல்ஸ் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனத்தின் மூலம் ஐசரி கணேஷ் தயாரிப்பார் என்றும் தகவல்கள் வெளியாகின. ஆனால் இப்போது அந்த படம் கிடப்பில் போடப்பட்டு விக்ரம் நடிக்கும் படத்தை இயக்க ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார் பிரேம்குமார்.

ஆனால் அவர் சொன்ன கதை விக்ரம்முக்குப் பிடிக்கவில்லை என்பதால் அந்த படம் அடுத்த கட்டம் செல்லவில்லை. இந்நிலையில் இப்போது பிரேம்குமார் தன்னுடைய அடுத்த படத்தை மலையாள நடிகர் ஃபஹத் பாசிலை வைத்து இயக்கவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. ஆக்‌ஷன் படமாக தமிழில்தான் இந்த படம் உருவாகவுள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது.

