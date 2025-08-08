முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஸ்ரீ மீண்டும் நடிக்க ஆசைப்பட்டால் நான் அதை செய்வேன் – லோகேஷ் கனகராஜ் பதில்!

Advertiesment
வழக்கு எண்

vinoth

, வெள்ளி, 8 ஆகஸ்ட் 2025 (08:00 IST)
வழக்கு எண் 18/9, மாநகரம், வில் அம்பு மற்றும் இறுகப் பற்று ஆகிய படங்களின் மூலம் ரசிகர்கள் மத்தியில் புகழ்பெற்றவர் நடிகர் ஸ்ரீ. ஆனாலும் அவர் மற்ற நடிகர்கள் போல வணிக ரீதியாக வெற்றி பெற்ற ஒரு நடிகராக தன்னை நிலைநிறுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை. இதனால் அவருக்கு அடுத்தடுத்த பட வாய்ப்புகள் கிடைக்கவில்லை. 

இந்நிலையில் மன அழுத்தத்துக்கு உள்ளான அவர் தன்னைத் தனிமைப்படுத்திக் கொண்டார். மேலும் அவர் உடல் இளைத்துக் காணப்படும் புகைப்படங்கள் எல்லாம் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தின. மேலும் அவர் நடித்த பட நிறுவனங்களிடம் இருந்து அவருக்கு சம்பள பாக்கிக் கொடுக்கப்படவில்லை என்றும் குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது.

இதையடுத்து அவருக்கு லோகேஷ் உள்ளிட்ட யாருமே உதவி செய்யவில்லை என்று விமர்சனங்கள் எழுந்தன. அதன்பின்னர் ஸ்ரீ மீட்கப்பட்டு அவர் தற்போது மருத்துவ சிகிச்சையில் உள்ளார். அவரது சிகிச்சைக்கு இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் உதவி செய்துள்ளதாக தகவல்கள் பரவின. இந்நிலையில் சமீபத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய லோகேஷ் “ஸ்ரீ இப்போது நலமாக இருக்கிறார். அவர் மீண்டும் சினிமாவில் நடிக்க ஆசைப்பட்டால் நான் அவரை எனது படங்களில் நடிக்க வைப்பேன். அவர் கண்டிப்பாக சினிமாவில் கம்பேக் கொடுப்பார்” எனக் கூறியுள்ளார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ரஜினிக்குக் கௌரவம்..கூலி படத்தில் இணைக்கப்பட்ட 25 வினாடிக் காட்சிகள்…!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos