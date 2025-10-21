முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஹீரோவாக அறிமுகமாகும் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்…. கதாநாயகியாக கீர்த்தி சுரேஷ்!

Advertiesment
தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்

vinoth

, செவ்வாய், 21 அக்டோபர் 2025 (13:45 IST)
தமிழ் மற்றும் தெலுங்கு படங்களில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக இருப்பவர் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத். தமிழில் இவர் இசையமைத்த வில்லு, கந்தசாமி, சிங்கம், வேங்கை, வீரம் மற்றும் சிங்கம் ஆகிய படங்கள் கமர்ஷியலாக வெற்றி பெற்றன. ஆனால் கடந்த சில ஆண்டுகளாக தமிழை விட தெலுங்கில் அதிக கவனம் செலுத்தி படங்களுக்கு இசையமைத்து வந்தார்.

கடைசியாக அவர் தமிழில் சூர்யாவின் ‘கங்குவா’ படத்துக்கு இசையமைத்திருந்தார். இன்னும் திருமணம் செய்துகொள்ளாமல் பேச்சிலராக வலம் வரும் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் தற்போது நடிகராக அறிமுகமாகவுள்ளார். வேணு இயக்கத்தில் தில் ராஜு தயாரிப்பில் உருவாகவுள்ள ‘எல்லம்மா’ திரைப்படத்தில் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் நடிக்கவுள்ளது உறுதியாகியுள்ளது.

இந்த படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்க கீர்த்தி சுரேஷ் சம்மதித்துள்ளதாக சொல்லப்படுகிறது. சமீபகாலமாக இசையமைப்பாளர்கள் நடிகர்களாக ஆவது தொடர்ந்து வரும் நிலையில் அந்த வரிசையில் தேவி ஸ்ரீ பிரசாத்தும் இணைந்துள்ளார். இவர் ஏற்கனவே விஷாலின் ‘வெடி’ உள்ளிட்ட சில படங்களில் தோன்றியும் உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அஜித்துடன் மீண்டும் நடிக்க ஆசை… பிரபல பாலிவுட் நடிகர் விருப்பம்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos