முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நான் என்ன செய்வேன் என்று எனக்கே தெரியாது: விக்ரமுக்கு வார்னிங் கொடுத்த பிரஜின்..!

Advertiesment
பிக்பாஸ் 9

Mahendran

, வெள்ளி, 21 நவம்பர் 2025 (16:47 IST)
பிக்பாஸ் சீசன் 9 நிகழ்ச்சி தற்போது 6 வாரங்களை கடந்துள்ள நிலையில், கடந்த வாரம் திவாகர் வெளியேற்றப்பட்டார். மொத்தம் 20 போட்டியாளர்களில் 8 பேர் வெளியேறிய நிலையில், இந்த வாரம் 13 பேர் நாமினேஷனில் உள்ளனர்.
 
இந்த வாரம் நடைபெற்ற "சோறு, சோப்பு, மாப்பு" டாஸ்க்கில் விக்கல்ஸ் விக்ரம் தலைமையிலான 'மாப்பு' அணி வெற்றி பெற்றது.
 
இந்நிலையில், இன்று வெளியான புரொமோவில், பிரஜின் மற்றும் விக்கல்ஸ் விக்ரம் இடையே கடுமையான மோதல் வெடித்தது. தனது மனைவி சாண்ட்ராவை விக்ரம் பேசியது குறித்து ஆத்திரமடைந்த பிரஜின், "நான் உங்களுக்கு வார்னிங் கொடுக்கிறேன். பின்னால் நின்று முதுகில் குத்தினால், நான் என்ன செய்வேன் என்று தெரியாது" என்று கடுமையான தொனியில் எச்சரித்தார்.
 
ஆனால், விக்ரம், "நான் உங்கள் முன்னால்தான் நிற்கிறேன்" என்று கூலாக பதிலளித்தார். இந்த சலசலப்பு இந்த வார நிகழ்ச்சியில் விறுவிறுப்பை அதிகரித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தமன்னாவின் லேட்டஸ்ட் அழகிய புகைப்படத் தொகுப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos