இந்தியில் டப் ஆகி ரிலீஸாகும் வெற்றிமாறன் தயாரித்த 'பேட் கேர்ள்'!

வெற்றிமாறன்

vinoth

, திங்கள், 22 செப்டம்பர் 2025 (10:15 IST)
இயக்குனர் வெற்றிமாறனின் கிராஸ் ரூட் புரொடக்‌ஷன்ஸ் தயாரிப்பில், அறிமுக இயக்குனர் வர்ஷா பரத் இயக்கத்தில் உருவான ‘பேட் கேர்ள்’திரைப்படம் செப்டம்பர் 5 ஆம் தேதி ரிலீஸானது. இந்த படம் ரிலீஸுக்கு முன்பாகவே பல உலகப் பட விழாக்களில் கலந்துகொண்டு எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியது. இந்த படத்தில் அஞ்சலி சிவராமன் மையக் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.

ஒரு பெண் தன்னுடைய பள்ளி காலத்தில் இருந்து மத்திம வயதை அடையும் வரை அவர் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகளைப் பெண்ணியப் பார்வையில் சொல்லும் படமாக ‘பேட் கேர்ள்’ உருவாகியிருந்தது, படம் ரிலீஸாகி விமர்சன ரீதியாக பாராட்டுகளைப் பெற்றாலும் வசூல் ரீதியாக பெரியளவில் ஜொலிக்கவில்லை. இந்நிலையில் இந்த படம் தற்போது இந்தியில் டப் செய்யப்பட்டு செப்டம்பர் 26 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.

பேட் கேர்ள் திரைப்படத்தின் டீசர் சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியானது. இந்த டீசரில் ஒரு பதின் பருவ பெண்ணின் விருப்பங்கள் மற்றும் ஆசைகள் சார்ந்த காட்சிகள் பலவற்றைக் காட்டியிருந்தனர். அதில் அந்த பெண் புகைப்பிடிப்பது, குடிப்பது  போன்ற காட்சிகள் இருந்ததால் கண்டனங்கள் எழுந்தன. இதையடுத்து சென்சாரிலும் இந்த படத்துக்கு சிக்கல் எழுந்து பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில் ரிலீஸானது.

