அனுஷ்கா ஷெட்டி எடுத்த அதே முடிவை எடுத்த ஐஸ்வர்யா லட்சுமி.. ரசிகர்கள் சோகம்..

ஐஸ்வர்யா லட்சுமி

Mahendran

, சனி, 13 செப்டம்பர் 2025 (14:35 IST)
நடிகை ஐஸ்வர்யா லட்சுமி, தனது சமூக வலைத்தள பக்கங்களில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார்.
 
சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து விலகும் தனது முடிவை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஐஸ்வர்யா லட்சுமி அறிவித்துள்ளார். அதில் அவர் கூறியிருப்பதாவது: 
 
”என்னை துறையில் தக்கவைத்துக் கொள்ள சமூக ஊடகங்கள் மிகவும் அவசியம் என்ற கருத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்தேன். நான் இருக்கும் துறையின் தன்மையை கருத்தில் கொண்டு, காலத்துக்கு ஏற்ப மாறுவது அவசியம் என்று நினைத்தேன்.ஆனால், சமூக ஊடகங்கள் என்னை தலைகீழாக மாற்றியுள்ளது. எனது பணிகளில் இருந்து என்னை வெற்றிகரமாக திசைதிருப்பியுள்ளது. 
 
என்னுள் இருந்த சிந்தனையைப் பறித்துவிட்டது. என் சொல்லகராதி மற்றும் மொழியை பாதித்துள்ளது. ஒரு எளிய இன்பத்தையும் மகிழ்ச்சியற்றதாக மாற்றியுள்ளது. நான் ஒரு பொதுவானவளாக சூப்பர்நெட்டின் விருப்பங்களுக்கும் ஆசைகளுக்கும் ஏற்ப வாழ விரும்பவில்லை. ஒரு பெண்ணாக, அலங்காரம் மற்றும் கட்டுப்பாடு பற்றி அறிந்து கொள்ள நிறைய பயிற்சி செய்ய வேண்டியிருந்தது, மேலும் அதை எதிர்க்க இன்னும் கடினமாக பயிற்சி செய்தேன்.
 
நான் கலைக்காகவும் எனக்குள் இருக்கும் சிறிய பெண்ணுக்காகவும் சரியானதை செய்ய விரும்புகிறேன். முழுமையான இணைய மறதியை தேர்ந்தெடுக்கிறேன்.அர்த்தமுள்ள உறவுகளையும், சினிமாவையும் உருவாக்குவேன் என நம்புகிறேன். நல்ல சினிமாவில் நடித்த பழைய அன்பைக் கொடுங்கள்” என்று கூறியுள்ளார்.
 
நடிகை அனுஷ்காவும் சமீபத்தில் சமூக வலைத்தளங்களில் இருந்து விலகுவதாக அறிவித்த நிலையில், தற்போது ஐஸ்வர்யா லட்சுமியும் அதே முடிவை எடுத்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Mahendran

