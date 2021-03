நடிகர் தனுஷின் 'கர்ணன் 'பட டீசர் ரிலீஸ்..இணையதளத்தில் வைரல்

இந்நிலையில், இப்படத்தின் டீசர் இன்று இரவு 7.01 மணிக்கு வெளியாகும் என தயாரிப்பாளர் தாணு தெரிவித்தார். அதன்படி தற்போது அவரது டுவிட்டர் பக்கத்தில் இந்த டீசரை வெளியிட்டுள்ளார்.



Extremely proud and happy to present the teaser of #Karnan to this World https://t.co/7ZrtbLjCtW #KarnaninPurapadu @dhanushkraja @mari_selvaraj @Music_Santhosh @thinkmusicindia @ZeeTamil @KarnanTheMovie #KarnanArrivesOnApril9