அதன் வெற்றியை தொடர்ந்து தற்போது 'தி எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜர்னி ஆஃப் தி ஃபகிர்' (The Extraordinary Journey of the Fakir) என்ற படத்தின் மூலம் ஹாலிவுட்டிலும் கதாநாயகனாக தடம்பதித்துள்ளார். சமீபத்தில் வெளிவந்த இப்படத்தின் ட்ரைலர் ரசிகர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பை பெற்றதையடுத்து வரும் 21ம் தேதி இப்படம் இந்தியாவில் ரிலீஸாக உள்ளது.