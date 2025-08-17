முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் இணைந்த அப்பாஸ்?

அப்பாஸ்

vinoth

ஞாயிறு, 17 ஆகஸ்ட் 2025
இயக்குனர் கதிர் இயக்கிய, காதல் தேசம் படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் அப்பாஸ். அந்த படம் அடைந்த மிகப்பெரிய வெற்றியால் உடனடியாக சாக்லேட் பாயாக தமிழ் சினிமாவில் மாறினார். அதையடுத்து அவருக்கு பல படங்களில் நடிக்கும் வாய்ப்புகள் அமைந்தன. ஆனால் அவையெதுவும் அவரின் முதல் படம் வெற்றிப்படமாக அமையவில்லை.

இiதனால் ஒரு கட்டத்தில் குணச்சித்திர மற்றும் வில்லன் வேடங்களிலும் நடிக்கத் தொடங்கினார். அதுவும் பெரியளவில் கைகொடுக்காத நிலையில் அதிருப்தியான அப்பாஸ் சில விளம்பர படங்களில் தலைகாட்டி விட்டு காணாமல் போனார். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நியுசிலாந்தில் செட்டில் ஆகி வாழ்ந்து வந்த அப்பாஸ், தற்போது மீண்டும் தமிழ் சினிமாவில் கம்பேக் கொடுக்க உள்ளதார்.

களவாணி மற்றும் வாகை சூடவா ஆகிய படங்களின் மூலம் கவனம் பெற்ற சற்குணம் தற்போது துஷாராவை வைத்து ஒரு வெப் சீரிஸை இயக்கி வருகிறார். இந்த இணையத் தொடரில் அப்பாஸ் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கிறார். இதையடுத்து மரிய ராஜா இளஞ்செழியன் என்ற அறிமுக இயக்குனர் இயக்கும் புதிய படத்தில் ஜி வி பிரகாஷுக்கு வில்லனாக நடிக்க ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார்.

இந்நிலையில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் சுதா கொங்கரா இயக்கும் ‘பராசக்தி’ படத்திலும் அவர் ஒரு முக்கிய வேடத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். சமீபத்தில் அவர் சம்மந்தமானக் காட்சிகளை படமாக்கியுள்ளனர்.

