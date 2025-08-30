முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தந்தை போலவே அதிரடியாக ஆடினாரா சேவாக் மகன்.. முதல் போட்டியில் எத்தனை ரன்கள்?

Aaryavir Sehwag

Mahendran

சனி, 30 ஆகஸ்ட் 2025 (09:51 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் அதிரடி வீரர் விரேந்திர சேவாக்கின் மகன், ஆர்யவிர் சேவாக், டெல்லி பிரீமியர் லீக் தொடரில் தனது அறிமுக போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடி அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளார். தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் ரசிகர்களை கவர்ந்த ஆர்யவிர், 16 பந்துகளில் 22 ரன்கள் எடுத்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினார்.
 
சென்ட்ரல் டெல்லி கிங்ஸ் அணிக்காக களமிறங்கிய 17 வயதான ஆர்யவிர், நவ்தீப் சைனி வீசிய முதல் இரண்டு பந்துகளையே பவுண்டரிகளாக விளாசி தனது அதிரடி ஆட்டத்தை தொடங்கினார். இருப்பினும், 22 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். ஆர்யவிர் பேட்டிங்கின்போது, சென்ட்ரல் டெல்லி கிங்ஸ் அணி 155 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து களமிறங்கிய ஈஸ்ட் தில்லி ரைடர்ஸ் அணி, 93 ரன்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
 
சமீபத்தில், கூச் பெஹர் டிராபி தொடரில் 309 பந்துகளில் 297 ரன்கள் குவித்து ஆர்யவிர் ஏற்கனவே தனது திறமையை நிரூபித்திருந்தார். தற்போது, டெல்லி பிரீமியர் லீக்கில் அவரது சிறப்பான அறிமுகம், இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்கால நம்பிக்கை நட்சத்திரங்களில் அவரும் ஒருவர் என்பதை உணர்த்துகிறது.
 
 
Edited by Mahendran
 

