முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பிசிசிஐ தலைவர் பதவியில் இருந்து திடீரென விலகிய ரோஜர் பின்னி.. இடைக்கால தலைவர் யார்?

Advertiesment
Roger Binny

Mahendran

, வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட் 2025 (18:35 IST)
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தலைவராக இருந்த ரோஜர் பின்னி திடீரென தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார். இதன் காரணமாக, துணை தலைவராக இருந்த ராஜீவ் சுக்லா இடைக்கால தலைவராக பொறுப்பேற்றுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
உச்ச நீதிமன்றத்தால் அமைக்கப்பட்ட பிசிசிஐ உறுப்பினர் தேர்வு விதிகளின்படி, ஒரு நபர் ஆறு ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பதவியில் இருக்கலாம். ஒன்பது ஆண்டுகள் இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் பதவி வகிக்கலாம். ஆனால், ஒன்பது ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தால், அவர்கள் கண்டிப்பாக பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். இந்த விதிமுறையின் அடிப்படையில் ரோஜர் பின்னி தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இடைக்கால தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ள ராஜீவ் சுக்லா, பிசிசிஐ தலைவர் பதவிக்கான தேர்தல் நடைபெறும் வரை இந்த பதவியில் நீடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. விரைவில் புதிய தலைவரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடைபெற உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இன்று முதல் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி மற்றும் புரோ கபடி தொடக்கம்.. ரசிகர்கள் குஷி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos