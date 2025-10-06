முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






குகேஷின் ராஜாவை எடுத்து கூட்டத்தில் வீசிய நாகமுரா! - செஸ் போட்டியில் அதிர்ச்சி!

Advertiesment
gukesh chess player

Prasanth K

, திங்கள், 6 அக்டோபர் 2025 (08:38 IST)

அமெரிக்காவில் நடந்த செஸ் போட்டியில் இந்திய செஸ் வீரர் குகேஷின் ராஜா காயை சக போட்டியாளர் எடுத்து வீசிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

 

அமெரிக்காவின் டெக்ஸாஸ் மாகாணத்தில் Checkmate செஸ் தொடர் நடந்து வருகிறது. இதில் இந்திய வீரரும், உலக சாம்பியனுமான குகேஷ் கலந்துக் கொண்டுள்ளார். ஒரு சுற்றில் குகேஷ், அமெரிக்க க்ராண்ட் மாஸ்டர் ஹிகாரு நாகமுராவை எதிர்கொண்டார்.

 

அந்த போட்டியில் குகேஷ் 5-0 என்ற விகிதத்தில் அதிர்ச்சி தோல்வி அடைந்தார். அப்போது குகேஷின் ராஜா காயை எடுத்து வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருந்த ரசிகர்களிடம் தூக்கி எறிந்தார் நாகமுரா. இந்த வீடியோ வைரலாகியுள்ள நிலையில் இது சக விளையாட்டு வீரரை கேவலப்படுத்தும் செயல் என பலரும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.

 

ஆனால் செஸ் போட்டி ஏற்பாட்டாளர்களோ இது அமெரிக்காவில் அனுமதிக்கப்பட்டது என விளக்கம் அளித்துள்ளனர். போட்டியின் சுவாரஸ்யத்தை கூட்டவும், ரசிகர்களிடையே போட்டியின் தீவிரத்தை அதிகரிக்கவும் இப்படி செய்வது அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியா-பாக். மகளிர் உலக கோப்பை: 88 ரன்கள் அபார வெற்றி; பரபரப்புக்கு பஞ்சமில்லை!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos