முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






தீவிரவாதத்தை நிறுத்தவில்லை என்றால், வரைபடத்தில் காணாமல் போய்விடுவீர்கள்: பாகிஸ்தானுக்கு இந்தியா எச்சரிக்கை

Advertiesment
பாகிஸ்தான்

Siva

, வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (16:16 IST)
பயங்கரவாதத்திற்குத் தொடர்ந்து ஆதரவளித்தால், பாகிஸ்தான் தனது வரைபட இருப்பை  இழக்க நேரிடும் என இந்திய இராணுவ தளபதி ஜெனரல் உபேந்திர திவேதி பாகிஸ்தானுக்கு கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
 
ராஜஸ்தானின் அனூப்கரில் உள்ள இராணுவப் பாசறையில் பேசிய ஜெனரல் திவேதி, பயங்கரவாதத்திற்கு ஆதரவு தருவதை நிறுத்த மறுத்தால், இந்திய படைகள் இம்முறை எந்தவிதமான கட்டுப்பாட்டையும் விதிக்காது என்று வெளிப்படையாக தெரிவித்தார்.
 
முன்னர் நடைபெற்ற 'ஆபரேஷன் சிந்தூர் 1.0'-ல் கடைப்பிடித்த கட்டுப்பாட்டை இனிமேல் கடைப்பிடிக்க மாட்டோம் என்று ஜெனரல் திவேதி கூறினார்.
 
பாகிஸ்தான் தனது இடத்தை வரைபடத்தில் தக்கவைத்து கொள்ள வேண்டுமா இல்லையா என்று யோசிக்க வைக்கும் ஒரு நடவடிக்கையை நாங்கள் செய்வோம். பாகிஸ்தான் வரைபடத்தில் தனது இடத்தை வைத்துக்கொள்ள விரும்பினால், அது அரசு ஆதரவிலான பயங்கரவாதத்தை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்," என்று அவர் ஆவேசமாகக் கூறினார்.
 
இந்திய ராணுவ தளபதியின் இந்த எச்சரிக்கை பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

உ.பி. முதல்வர் யோகி குறித்து அவதூறு புகைப்படம் வெளியீடு: இளைஞர் கைது, சிறையில் அடைப்பு!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos