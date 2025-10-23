முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






நேற்று திடீரென மூடப்பட்ட சென்னை அமெரிக்க தூதரகம்.. என்ன காரணம்?

Advertiesment
அமெரிக்க தூதரகம்

Mahendran

, வியாழன், 23 அக்டோபர் 2025 (15:30 IST)
வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி காரணமாக சென்னையில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்தது. இதனால், சென்னையில் உள்ள அமெரிக்க தூதரகம் நேற்று  மூடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் விளைவாக, நேற்றைய தினம் திட்டமிடப்பட்டிருந்த அனைத்து தூதரக சேவை சந்திப்புகளும் ரத்து செய்யப்பட்டன.
 
இந்த நிலையில், சென்னையில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகம் இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது. நேற்று ரத்து செய்யப்பட்டிருந்த அனைத்துத் தூதரக சேவை சந்திப்புகளும் இன்று நடைபெறும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
தூதரக சேவை சந்திப்புகள் குறித்து விண்ணப்பதாரர்களுக்கு ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால், அவர்கள் விசா விண்ணப்ப மையத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்றும், அல்லது [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பலாம் என்றும் அமெரிக்கத் தூதரகம் தெரிவித்துள்ளது.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

புஸ்ஸி ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜூனா பதவி பறிக்கப்படுகிறதா? நிர்வாகிகளை கூண்டோடு மாற்றும் விஜய்?

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos