தமிழக மக்களின் அரசியல் மனநிலை நயினார் நாகேந்திரனுக்கு புரியவில்லை: தினகரன்

பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனை கடுமையாக டிடிவி தினகரன் விமர்சித்துள்ளார். மேலும், பாஜகவுடன் அதிமுக கூட்டணி அமைத்தது தொடர்பான சில முக்கியக் கருத்துக்களையும் அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.
தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரனால் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியை சரியாக கையாள முடியவில்லை என்று டிடிவி தினகரன் குற்றம்சாட்டினார். மேலும் தமிழக மக்களின் அரசியல் மனநிலை அவருக்கு புரியவில்லை என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
பிரதமர் மோடிக்காக மட்டுமே தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் அதிமுக இணைந்ததாக அவர் கூறினார். மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமியை முதலமைச்சர் வேட்பாளர் என்று ஒருபோதும் அமித்ஷா கூறவில்லை என்றும், அதிமுகவில் இருந்து ஒருவர்தான் முதல்வர் என்றுதான் கூறினார் என்றும் தினகரன் சுட்டிக்காட்டினார். இதன்மூலம், அதிமுக கூட்டணியில் முதல்வர் வேட்பாளர் யார் என்பதில் தெளிவின்மை இருந்ததை அவர் மறைமுகமாக தெரிவித்துள்ளார்.
டிடிவி தினகரனின் இந்த பேச்சு, அதிமுகவுக்கும், பாஜகவுக்கும் இடையே உள்ள கூட்டணி உறவில் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருப்பதை காட்டுகிறது. குறிப்பாக, அதிமுக கூட்டணியில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு, மற்றும் முதல்வர் வேட்பாளர் தொடர்பான சர்ச்சைகள், இந்த உறவில் உள்ள சிக்கல்களை வெளிப்படுத்துகின்றன. இந்த விமர்சனங்கள் தமிழக அரசியல் களத்தில் மேலும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.