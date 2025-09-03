தமிழ்நாடு மின் வாரியத்தில் 1,794 கள உதவியாளர்கள் பணி.. இன்றே விண்ணப்பிக்க தயாராகுங்கள்..!

தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் காலியாக உள்ள 1,794 கள உதவியாளர்கள் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க, தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் அழைப்பு விடுத்துள்ளது. இப்பதவிக்கு தகுதியான நபர்கள் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பத் தொடக்கம்: இன்று முதல் அதாவது செப்டம்பர் 3 முதல் விண்ணப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்க இறுதி நாள்: வரும் அக்டோபர் 2ஆம் தேதி.
தேர்வு தேதி: தகுதிக்கான தேர்வு மற்றும் தொழில்நுணுக்கத் தேர்வு வரும் நவம்பர் 16ஆம் தேதி காலை மற்றும் மதியம் என இரண்டு பிரிவுகளாக நடத்தப்பட உள்ளன.
பணியிடங்கள்: 1,794 கள உதவியாளர்கள்.
இப்பணியிடங்களுக்கான கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு, மற்றும் பிற விவரங்கள் குறித்து டிஎன்பிஎஸ்சியின் அதிகாரபூர்வ இணையதளத்தில் விரிவாக தெரிந்துகொள்ளலாம்.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் கள உதவியாளர் பணி, மின் விநியோகத்தை பராமரிப்பது, பழுது நீக்குவது, மற்றும் புதிய மின் இணைப்புகளை வழங்குவது போன்ற அத்தியாவசிய பணிகளுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும். இவ்வளவு அதிக எண்ணிக்கையிலான பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுவது, தமிழ்நாடு முழுவதும் மின் சேவையை மேம்படுத்த உதவும்.
இந்த தேர்வு, அரசு வேலைக்கு ஆர்வமுள்ள இளைஞர்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமையும். விண்ணப்பதாரர்கள் குறிப்பிட்ட கால அவகாசத்திற்குள் விண்ணப்பித்து, தேர்வுக்கு தயாராவது அவசியம்.