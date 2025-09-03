முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






17 வயது சிறுமி கர்ப்பம்.. கர்ப்பத்திற்கு காரணமான 18 வயது இளைஞர் கைது..!

Advertiesment
காங்கேயம்

Mahendran

, புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (17:11 IST)
திருப்பூர் மாவட்டம், காங்கேயம் அருகே உள்ள அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில், 17 வயது சிறுமியை கர்ப்பமாக்கிய 18 வயது இளைஞர் மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.
 
காங்கேயம் பகுதியை சேர்ந்த 18 வயது இளைஞர் ஒருவரும், 17 வயது சிறுமி ஒருவரும் நீண்ட நாட்களாக காதலித்து வந்துள்ளனர். இந்த காதலின் விளைவாக அந்த சிறுமி கர்ப்பமானார்.
 
சிறுமி பெற்றோர் அளித்த புகாரின் பேரில், காங்கேயம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலைய போலீசார், போக்ஸோ  சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்தனர். பின்னர், அந்த இளைஞரை கைது செய்து, நீதித்துறை நடுவர் மன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.
 
சிறுமி கர்ப்பமான விவகாரம், அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. போக்ஸோ சட்டம் என்பது குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து அவர்களை பாதுகாக்கும் ஒரு கடுமையான சட்டம் ஆகும். இந்த சட்டத்தின் கீழ், பாலியல் குற்றங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் வயது வித்தியாசமின்றி கைது செய்யப்படுவார்கள்.
 
Edited by Mahendran
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இந்தியாவின் பக்கம்தான் நாங்கள் இருப்போம்: ஜெர்மனி வெளியுறவு அமைச்சர் உறுதி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos