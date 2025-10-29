முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
தவெகவின் புதிய 28 நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள்.. தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்க விஜய் உத்தரவு..!

Vijay

Siva

, புதன், 29 அக்டோபர் 2025 (07:54 IST)
தமிழக வெற்றி கழகத்தின் அன்றாட செயல்பாடுகளை திறம்பட ஒருங்கிணைக்கும் நோக்கில், கட்சி தலைவர் விஜய் 28 உறுப்பினர்களை கொண்ட புதிய நிர்வாகக் குழுவை நியமித்துள்ளார்.
 
இந்த புதிய நிர்வாக குழு தனது வழிகாட்டுதலின் கீழ் செயல்படும் என்றும், கழகத்தின் பொறுப்பாளர்கள் அனைவரும் ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றும் தலைவர் விஜய் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
 
புதிய நிர்வாக குழுவில் இடம்பெற்ற 28 பேர்களின் விவரங்கள் இதோ: 
 
1. திரு. N.ஆனந்த் பொதுச்செயலாளர்
2. திரு. ஆதவ் அர்ஜுனா தேர்தல் பிரசார மேலாண்மைப் பொதுச்செயலாளர்
3. திரு. Dr. K.G. அருண்ராஜ் Ex IRS. கொள்கை பரப்புப் பொதுச் செயலாளர்
4. திரு. CTR. நிர்மல் குமார் இணைப் பொதுச்செயலாளர்
5. திரு. A.ராஜ்மோகன் துணைப் பொதுச்செயலாளர் பெரம்பலூர் மாவட்டம்
6. திருமதி. C.விஜயலட்சுமி துணைப் பொதுச்செயலாளர் நாமக்கல் மாவட்டம்
7. திரு. A.ராஜசேகர் தலைமை நிலையச் செயலாளர் கடலூர் மாவட்டம்
8. திரு. M.அருள் பிரகாசம் துணைப் பொதுச்செயலாளர் சென்னை மாவட்டம்
9. திரு. M.சிவக்குமார் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் அரியலூர் மாவட்டம்
10. திரு. A.பார்த்திபன் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் சேலம் மத்திய மாவட்டம்
11. திரு. R.விஜய் சரவணன் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் தஞ்சாவூர் மத்திய மாவட்டம்
12. திரு. M.சிவன் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் தருமபுரி மேற்கு மாவட்டம்
13. திரு. M.பாலாஜி மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் ஈரோடு மாநகர் மாவட்டம்
14. திரு. V.சம்பத்குமார் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் கோவை மாநகர் மாவட்டம்
15. திரு. M.சுகுமார் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் நாகப்பட்டிணம் மாவட்டம்
16. திரு. S.R.தங்கப்பாண்டி மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் மதுரை மாநகர் தெற்கு மாவட்டம்
17. திரு. K.அப்புனு (எ) வேல்முருகன் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் சென்னை தெற்கு (வடக்கு) மாவட்டம்
18. திரு. B. ராஜ்குமார் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் கடலூர் கிழக்கு மாவட்டம்
19. திரு. J.பர்வேஸ் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் புதுக்கோட்டை மத்திய மாவட்டம்
20. திரு. A.விஜய் அன்பன் கல்லானை மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் மதுரை மாநகர் வடக்கு மாவட்டம்
21. திரு. R. பரணிபாலாஜி மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் கள்ளக்குறிச்சி கிழக்கு மாவட்டம்
22. திரு. V.P.மதியழகன் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் கரூர் மேற்கு மாவட்டம்
23. திரு. N.சதிஷ்குமார் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் நாமக்கல் மேற்கு மாவட்டம்
24. திரு. K. விக்னேஷ் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் கோவை தெற்கு மாவட்டம்
25. திரு. M.வெங்கடேஷ் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் ஈரோடு கிழக்கு மாவட்டம்
26. திரு. S.ராஜகோபால் மாவட்டக் கழகச் செயலாளர் திருநெல்வேலி தெற்கு மாவட்டம்
27. திரு. S. பாலசுப்பிரமணியன் கழக உறுப்பினர் தூத்துக்குடி
28. திரு. டாக்டர். N.மரிய வில்சன் கழக உறுப்பினர் சென்னை மாவட்டம்
 
