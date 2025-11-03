திருச்சியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அ.ம.மு.க. பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன், நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் எதிர்காலம் குறித்துப் பரபரப்பு எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

"முதலமைச்சராக்கிய சசிகலாவிற்கே துரோகம் செய்த எடப்பாடி பழனிசாமி, ஒருவேளை அதிமுக - த.வெ.க கூட்டணி வெற்றி பெற்றால், விஜய்யையும் ஓரங்கட்டி விடுவார்," என்றும், விஜய்யை காலி செய்து விடுவார் எடப்பாடி பழனிசாமி என்றும் டிடிவி தினகரன் குற்றம் சாட்டினார்.
தாம், சசிகலா ஆகியோர் கட்சியில் இருந்தால் இபிஎஸ்-இன் பதவிக்கு ஆபத்து என்பதால் தான் நீக்கப்பட்டதாக கூறினார்.
கொடநாடு வழக்கில் இபிஎஸ் 'ஏ1' குற்றவாளி என திண்டுக்கல் சீனிவாசன் கூறியதை சுட்டிக்காட்டினார். மேலும், தமிழ்நாடு அரசின் சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு நடவடிக்கையை நேர்மறையாகப் பார்க்கலாம் என்றும் தெரிவித்தார்.