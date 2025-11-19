முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
பணிச்சுமை காரணமாக தற்கொலைக்கு முயன்ற BLO.. சக பணியாளர்கள் போராட்டம்..!

Kumbakonam

Siva

, புதன், 19 நவம்பர் 2025 (10:41 IST)
தமிழகத்தின் கும்பகோணத்தில், வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலராக (BLO) பணிபுரிந்து வந்த ஒரு மூத்த அங்கன்வாடி ஊழியர், கடுமையான பணிச்சுமை மற்றும் அதிகாரிகளின் நெருக்கடி காரணமாக தற்கொலைக்கு முயன்றார்.
 
இரவுக்குள் தேர்தல் செயலியில் 200 படிவங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அச்சுறுத்தப்பட்டதோடு, பணி முடிக்கப்படாவிட்டால் இடைநீக்கம் செய்யப்படும் என்று மேற்பார்வையாளர் மிரட்டியதாகவும் சக ஊழியர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இரவு 10 மணி வரையிலும், அதிகாலை 6 மணிக்கும் வீடியோ அழைப்புகள் மூலம் அழுத்தம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அவர்கள் கூறினர்.
 
இந்த அழுத்தத்தை தாங்க முடியாமல், அந்த ஊழியர் வீட்டில் கிடைத்த சுமார் 44 மாத்திரைகளை உட்கொண்டார். உடனடியாக மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்ட அவர், ஆரம்பத்தில் கவலைக்கிடமாக இருந்தபோதும், தற்போது அபாயக்கட்டத்தை தாண்டிவிட்டார் என்று காவல் துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
நியாயமற்ற பணிச்சுமை மற்றும் அச்சுறுத்தலை கண்டித்து அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் கும்பகோணத்தில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, தேர்தல் ஆணையம் மற்றும் தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வலியுறுத்தி உள்ளனர்.
 
Edited by Siva

