முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






திடீரென டெல்லி செல்லும் செங்கோட்டையன்.. மன நிம்மதிக்காக செல்வதாக பேட்டி..!

Advertiesment
அ.தி.மு.க

Siva

, திங்கள், 8 செப்டம்பர் 2025 (08:19 IST)
அ.தி.மு.க.வின் மூத்த தலைவரும், முன்னாள் அமைச்சருமான செங்கோட்டையன் அவர்களின் டெல்லி பயணம் குறித்த அறிவிப்பு, பல யூகங்களை ஏற்படுத்தியது. ஆனால், செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், தனது பயணம் குறித்த வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தார்.
 
டெல்லிக்கு செல்வது ஒரு ஆன்மிகப் பயணம் மட்டுமே என்று செங்கோட்டையன் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார். “எனது மன நிம்மதிக்காக ஹரித்துவார் செல்கிறேன். இது ஒரு ஆன்மிகப் பயணம். அரசியல் பயணம் அல்ல,” என்று அவர் விளக்கமளித்தார். 
 
செங்கோட்டையனின் டெல்லி பயணம், அ.தி.மு.க. - பா.ஜ.க. கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்பாக இருக்கலாம் என பரவலாக பேசப்பட்டது. ஆனால், அவர் அதை மறுத்தார். “எனது பயணத்தில் பா.ஜ.க. தலைவர்கள் யாரையும் சந்திக்கப்போவது இல்லை. இது முற்றிலும் தனிப்பட்ட பயணம்,” என்று அவர் உறுதிப்படுத்தினார். 
 
செங்கோட்டையன் டெல்லி பயணத்திற்கு பிறகு முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிடலாம் என  எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

முல்லை பெரியாறு தந்த பென்னிக்குயிக்! குடும்பத்தினரை சந்தித்து பேசிய மு.க.ஸ்டாலின்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos