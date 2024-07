போதை பொருள் விவகாரம் குறித்து துண்டு பிரசுரம் வழங்கிய -இபிஎஸ்!

போதைப் பொருள் விவகாரத்தில், கைது செய்யப்பட்ட ஜாஃபர் சாதிக் விவகாரம் உட்பட தமிழகத்தில் நடைபெற்ற போதைப்பொருள் சம்பவங்கள் குறித்தும்,Resign Stalin,Say no to drugs, Say no to DMK என்றும் துண்டு பிரசுரத்தில் இடம் பெற்று இருந்தது.