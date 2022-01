எம் ஜி ஆர் பல்கலைக்கழகம் தொடர்பான அரசு செய்தி… ஓ பி எஸ் கண்டனம்!

கடைசியாக, மருத்துவப் பல்கலைக்கழகத்திற்கு டாக்டர் எம்ஜிஆர் மருத்துவப் பல்கலைக்கழகம் என்று மறைந்த திமுக தலைவர் பெயர் சூட்டியதாக அரசு செய்தி வெளியீட்டில் கூறப்பட்டுள்ளது. இது முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைப்பதற்குச் சமம். முதன் முதலில் தமிழ்நாடு மருத்துவப் பல்கலைக்கழகச் சட்டமுன்வடிவு சட்டப் பேரவை சட்டமுன்வடிவு எண். 15/1987 (The Tamil Nadu Medical University Bill, 1987 – L.A. Bill No. 15 of 1987) தமிழ்நாடு சட்டமன்றப் பேரவையில் 04-05-1987 அன்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு 08-05-1987 அன்று நிறைவேற்றப்பட்டது.