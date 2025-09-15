முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






வார இறுதியில் மட்டும் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வது ஏன்? அமைச்சர் ரகுபதி குற்றச்சாட்டு..!

Advertiesment
விஜய்

Siva

, திங்கள், 15 செப்டம்பர் 2025 (13:47 IST)
நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் சுற்றுப்பயணத்தால் தி.மு.க.வின் வாக்கு வங்கிக்கு எந்தப் பாதிப்பும் இல்லை என்று தமிழக அமைச்சர் ரகுபதி தெரிவித்துள்ளார். புதுக்கோட்டையில் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தபோது அவர் இதுபற்றிப் பேசினார்.
 
"விஜய் தனது சுற்றுப்பயணத்தை மாணவர்களின் வசதிக்காக வார விடுமுறையான சனிக்கிழமைகளை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்," என்று அமைச்சர் ரகுபதி குறிப்பிட்டார். 
மேலும், விஜய்யின் சுற்றுப்பயணத்தின்போது பொதுச் சொத்துக்கள் சேதப்படுத்தப்பட்டதாகவும், விதிகளை மீறி செயல்பட்டதால் சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.
 
விஜய்யின் கூட்டங்களுக்காக ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களுக்குக்கூட வழிவிடவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு குறித்து பேசிய ரகுபதி, "ஒருவருக்கு ஆபத்து என்றால், எந்தப் பகுதியாக இருந்தாலும் ஆம்புலன்ஸ் செல்வதற்கு வழி விடத்தான் வேண்டும். ஆம்புலன்ஸை விட்டு கூட்டத்தை கலைக்க வேண்டிய அவசியம் தி.மு.க.வுக்குக் கிடையாது" என்று கூறினார். 
 
மேலும், பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை நாட்களான சனி, ஞாயிறுகளில் விஜய் பிரச்சாரம் செய்வதாக அவர் விமர்சித்தார். "விஜய் கூட்டங்களுக்குக் கூடும் கூட்டம் அனைத்தும் வாக்குகளாக மாறாது" என்றும் அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்தார்.

Edited by Siva

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

இங்கிலாந்து நாட்டில் புலம்பெயர்ந்தவர்களின் மாபெரும் போராட்டம்.. பிரதமர் எச்சரிக்கை..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos