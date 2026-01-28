முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ஓட்டுக்கு காசு கொடுக்கலாம்!!. டிக்கெட் அதிகமா வித்தா ஊழலா?!., விஜய்க்கு ஆதரவாக மன்சூர் அலிகான்!...

Advertiesment
mansoor

BALA

, புதன், 28 ஜனவரி 2026 (12:04 IST)
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் சமீபத்தில் சென்னை மாமல்லபுரத்தில் நடந்த தவெக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் பேசியபோது அதிமுக, திமுக இரண்டையும் கடுமையாக விமர்சித்தார்.
திமுக தீயசக்தி என்றால் அதிமுக ஊழல் படிந்த அடிமை கட்சி என்று பேசினார். இதையடுத்து அதிமுகவினரும் விஜய் கடுமையாக விமர்சிக்க துவங்கிவிட்டனர்.

குறிப்பாக தனது படங்கள் வெளியாகும் போது அதை பல ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்று அதில் சம்பாதிக்கும் விஜய் மிகப்பெரிய ஊழல்வாதி என்று அதிமுக ஐடி விங் சார்பில் சமூகவலைத்தளங்களில் பதிவிடப்பட்டிருந்தது. அதேபோல் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் சமீபத்தில் இணைந்துள்ள டிடிவி தினகரன் ‘விஜய் அதிகமாக பேசுகிறார்.. நாங்கள் பொங்கி எழுந்தால் அவர் தாங்க மாட்டார்.. தன் படத்தில் டிக்கெட் விலையில் நடக்கும் ஊழலையே அவர் கண்டு கொள்வதில்லை.. அவர்தான் ஊழலை ஒழிக்கப்போகிறரா?’ என கேள்வி எழுப்பியிருந்தார். இதே கருத்தை பல அதிமுக மற்றும் திமுக அமைச்சர்களும் சொல்லியிருந்தார்கள்.

இந்நிலையில், சினிமா விழாவில் ஒன்றில் விஜய்க்கு ஆதரவாக மன்சூர் அலிகான் பேசியபோது ஒரு செய்தியாளர் ‘விஜய் நடிக்கும் படங்களின் டிக்கெட் 2 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறார்கள்.. அதை விஜய் கேட்பதில்லை.. அவருக்கு ஆதரவாக நீங்கள் பேசி என்ன ஆகப்போகிறது?.. அவர் பேசுவதில்லை..’  என்று கேள்வி கேட்டார்.

அதற்கு பதில் சொன்ன மன்சூர் அலிகான் 2000 ரூபாய்க்கு அவர் சினிமா காட்டுவதாக நீங்கள் கோபப்படுகிறீர்கள்.. அவங்களுக்கு அந்த பவர் இருக்கு. விக்குறான்.. வாங்குறவன் வாங்குறான். உங்களுக்கு என்ன?.. ஓட்டுக்கு 2 ஆயிரம், 3 ஆயிரம், 5 ஆயிரம் வரை கொடுக்கிறாங்களே. அது யாருடைய பணம்?.. அது மக்களின் பணம்தானே?.. அவனவன் அப்பன் வீட்டு காசையா எடுத்து கொடுக்குறான்?.. என்று கேள்வி கேட்டு அந்த செய்தியாளரின் வாயை அடைத்தார்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அதிமுக, திமுக, தவெக.. மூனு பக்கமும் காய் நகர்த்தும் ஓபிஎஸ்.. நடப்பது என்ன?...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos