முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






அதிமுக, திமுக, தவெக.. மூனு பக்கமும் காய் நகர்த்தும் ஓபிஎஸ்.. நடப்பது என்ன?...

Advertiesment
ops

BALA

, புதன், 28 ஜனவரி 2026 (10:09 IST)
அதிமுக ஆட்சியில் மூன்று முறை முதலமைச்சராக இருந்த ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை கட்சியை விட்டு எடப்பாடி பழனிச்சாமி நீக்கியதும் அவரின் நிலை பரிதாபகரமாக மாறிவிட்டது
. 2021 சட்டமன்ற தேர்தலில் சுயேட்சையாக போட்டுயிட்டு அதிமுகவுக்கு எதிராகவே அவர் வேலை செய்தார் என அப்போது செய்திகள் வெளியானது. இது எடப்பாடி பழனிச்சாமியை மேலும் கோபப்படுத்தியது.

2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் எப்படியாவது பாஜக தலைமை மூலம் அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்து விட வேண்டும் என ஓபிஎஸ் பல முயற்சிகளை எடுத்தார்.. ஆனால் ஓபிஎஸ்-ஐ எக்காரணத்தைக் கொண்டும் இந்த கூட்டணியில் இணைக்க கூடாது என எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜக தலைமையிடம் தெளிவாக சொல்லிவிட்டாராம். தற்போது டிடிவி தினகரன் மூலம் இந்திய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இணையும் முயற்சிகளை ஓபிஎஸ் எடுத்து வருகிறார். அது நடக்குமா என தெரியவில்லை.

தனக்கு இரட்டை இலை சின்னம் தனக்கு கிடைக்காது என்பதை புரிந்து கொண்ட ஓபிஎஸ் குக்கர் சின்னத்தில் போட்டியிடவும் ரெடி எனவும் சொல்லி வருகிறாராம்.. இதற்கு பழனிச்சாமி சம்மதிப்பாரா என்பது தெரியவில்லை. ஒருபக்கம் திமுகவிடமும் பேசி வரும் ஓபிஎஸ் ‘எனக்கு நீங்கள் சீட் கொடுக்க வேண்டாம்.. நான் சொல்லும் ஐந்து பேருக்கு சீட் கொடுங்கள்.. தென் மாவட்டத்தில் வெற்றி பெற வைத்துக் காட்டுகிறேன்’ என சொல்லியிருக்கிறாராம்.

ஒருபக்கம் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை தமிழக வெற்றிக் கழகத்துக்குள் கொண்டுவர செங்கோட்டையன் முயற்சி செய்து வருகிறார். ஆனால், இதுபற்றி செங்கோட்டையன் விஜயிடம் பேசியதற்கு விஜய் எந்த பதிலும் சொல்லவில்லை என்கிறார்கள். ஏனெனில், ஓபிஎஸ்-க்கு ஒரு சாதாரண பதவியை கொடுக்க முடியாது என அவர் யோசிப்பதாக தெரிகிறது.

இப்படி மூன்று பக்கமும் காய்களை நகர்த்தி வரும் பன்னீர்செல்வம் இறுதியில் எந்த பக்கம் போவார் என்பது தெரியவில்லை. இந்த மூன்றில் எதுவுமே நடக்காமல் அவர் சுயேட்சையாக போட்டியிட்டாலும் ஆச்சரியப்படுவதில்லை என்கிறார்கள் விவரம் அறிந்தவர்கள்.

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

விமான விபத்தில் சிக்கிய அஜித் பவார் மரணம்!.. பாஜகவினர் அதிர்ச்சி

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos