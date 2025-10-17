முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






மதுரை மேயர் இந்திராணியின் ராஜினாமா ஏற்பு: 5 நிமிடங்களில் முடிந்த பரபரப்பு!

Advertiesment
மதுரை

Mahendran

, வெள்ளி, 17 அக்டோபர் 2025 (18:20 IST)
திமுகவை சேர்ந்த மதுரை மாநகராட்சி மேயர் இந்திராணி, கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன் ராஜினாமா செய்தார். அவரது ராஜினாமா கடிதத்துக்கு ஒப்புதல் பெறுவதற்காக இன்று காலை சிறப்புக் கூட்டம் நடந்தது. மேயர் இருக்கை அகற்றப்பட்டு, ஆணையர் சித்ரா, துணை மேயர் நாகராஜன் ஆகியோர் மட்டுமே மேடையில் அமர்ந்திருந்தனர்.
 
 கூட்டம் தொடங்கியதும், அதிமுக எதிர்க்கட்சி தலைவர் சோலைராஜா எழுந்து, சொத்து வரி முறைகேடு விவகாரத்தில் தங்கள் போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றியே மேயரின் ராஜினாமா என்றார்.
 
இதற்கு  பதிலளித்த திமுக கவுன்சிலர்கள், 'ஸ்மார்ட் சிட்டி' திட்டத்திலும், சொத்து வரி முறைகேடுகளிலும் அதிமுக ஆட்சியிலேயே குளறுபடிகள் நடந்ததாக குற்றம் சாட்டி, இரு தரப்பும் கூச்சலிட்டதால் குழப்பம் நிலவியது.
 
நிலைமையைக் கட்டுப்படுத்த ஆணையர் சித்ரா தலையிட்டு, உடனடியாக தீர்மானம் வாசிக்கப்படுவதாக அறிவித்தார். மேயர் இந்திராணி 'குடும்பச் சூழல்' காரணமாக ராஜினாமா செய்துள்ளதாக செயலாளர் தீர்மானத்தை வாசித்தார்.
 
இந்த கூட்டம் தொடங்கிய ஐந்தே நிமிடங்களில் முடிந்தது.  மேலும் புதிய மேயர் நியமிக்கப்படும் வரை, துணை மேயரே மேயரின் பணிகளை மேற்கொள்வார் என அதிகாரிகள் விளக்கம் அளித்துள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மகனின் உயிரை காப்பாற்ற சிறுநீரக தானம் அளித்த 72 வயது தாய்.. நெகிழ்ச்சியான சம்பவம்..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos