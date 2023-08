மீண்டும் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் அது நாட்டிற்குப் பேரழிவாக இருக்கும்- முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்

இப்போது சகோதரி கனிமொழி சொன்னதால் சிலப்பதிகாரம் புத்தகத்தின் முன்னுரையைப் படிக்க ஆரம்பித்துள்ளா நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அவர்கள். அதை அவர் முழுமையாகப் படிக்க வேண்டும். ஆட்சி மாற்றத்திற்குப் பின்னர் அப்புத்தகத்தைப் படிக்க அவருக்கு முழுமையாக நேரம் கிடைக்கலாம். ஆனால், அதற்கு முன்னர் நிதியமைச்சரின் கணவர் பிரஹல பிரபாகர் எழுதின The Crooked Timber Of New India என்ற புத்தகத்தை அவர் படிக்க வேண்டும். ஒன்றிய பாஜக அமைச்சர்கள் அனைவரும் அப்புத்தகத்தைப் படிக்க வேண்டும். ‘மீண்டும் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தால் அது நாட்டிற்குப் பேரழிவாக இருக்கும்’ என்று அப்புத்தகத்தில் பிரஹல பிரபாகர் எழுதியுள்ளதைப் படிக்க வேண்டும்.