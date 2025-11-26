முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இன்று 16 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும்: வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை..!

Advertiesment
வானிலை

Siva

, புதன், 26 நவம்பர் 2025 (08:22 IST)
வங்கக்கடலில் நிலவும் வளிமண்டல சூழலின் காரணமாக, தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த சில மணி நேரங்களுக்கு மிதமான மழை நீடிக்கும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. 
 
குறிப்பாக, அடுத்த 3 மணி நேரத்தில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ள மாவட்டங்கள் குறித்து எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கான மழை எச்சரிக்கையில் உள்ள முக்கிய மாவட்டங்கள் பின்வருமாறு: அரியலூர், கோவை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், தூத்துக்குடி, திருச்சி, திருநெல்வேலி, மற்றும் கன்னியாகுமரி
 
மேலும், கடலூர், திருவண்ணாமலை, வேலூர், மற்றும் விழுப்புரம் ஆகிய வடதமிழக மாவட்டங்களிலும், டெல்டா பகுதிகளில் மயிலாடுதுறை மற்றும் நாகப்பட்டினம் மாவட்டங்களிலும் மழை பெய்யக்கூடும். 
 
யூனியன் பிரதேசங்களான புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலிலும் ஒருசில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
 
பொதுமக்கள் தங்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
 
Edited by Siva
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

ராஜ்யசபா சீட்டுக்காக அதிமுக கூட்டணியா?!.. பிரேமலதா விளக்கம்!...

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos