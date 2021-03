இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி வேட்பாளர் மேல் திராவிடர் கழகம் புகார்! ஒரு தொகுதியில் மட்டும் தேர்தல் புறக்கணிப்பு

தோழர் நல்லக்கண்ணு போன்ற நேர்மையான தலைவர்கள் இருக்கும் கட்சியில் தளி.இராமச்சந்திரன் கட்சியின் வேட்பாளரா ?என்ற வேதனையான கேள்வியையும் எழுப்ப வேண்டியிருக்கிறது. தியாகத் தழும்புகளும், எளிமையும் நிறைந்த தோழர்களைக் கொண்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சி, பணபலம் என்ற ஒற்றைக் காரணத்துக்காக கிரிமினல் கொலை வழக்குகளில் சிக்கியுள்ள தளி இராமச்சந்திரனை பொதுவுடமை “புரட்சியாளராக்கி” களம் இறக்கியுள்ள நிலையிலும், அங்கே எதிர் வேட்பாளராக பாரதிய ஜனதா கட்சி உள்ள நிலையிலும் திராவிடர் விடுதலைக் கழகம் இந்தத் தொகுதியில் வேறு வழியற்ற நிலையில் தேர்தல் புறக்கணிப்பு நிலைப்பாட்டை எடுத்துள்ளது.

இத்தொகுதியில் மட்டும் கழகத்தால் எடுக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் புறக்கணிப்பு முடிவால் யாருக்கும் வாக்கு செலுத்த விருப்பமில்லை என்பதை பதிவு செய்ய நோட்டா (NOTA - None of the above) விற்கு கழகத்தோழர்கள் வாக்கு பதிவு செய்வார்கள்.