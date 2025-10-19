முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






பட்டாசு வெடிக்க இதையெல்லாம் பண்ணாதீங்க! தீபாவளிக்கு சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல்!

Advertiesment
Tamilnadu Health Department

Prasanth K

, ஞாயிறு, 19 அக்டோபர் 2025 (11:51 IST)

நாளை தீபாவளி கொண்டாடப்பட உள்ள நிலையில் மக்கள் பாதுகாப்பாக தீபாவளியை கொண்டாட தமிழக பொது சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

 

அதன்படி, பட்டாசு வெடிக்கும்போது குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருப்பது அவசியம். திறந்த வெளியில் பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டும். சுவாசப்பிரச்சினை உடையவர்கள் பட்டாசு வெடிப்பதையும், பொதுவெளிக்கு செல்வதையும் தவிர்க்க வேண்டும்.

 

பட்டாசு வெடிக்கும்போது அருகே தண்ணீர் வாளி, நனைத்த போர்வை உள்ளிட்டவற்றை முன்னெச்சரிக்கையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பட்டாசு வெடிக்கும்போது செருப்பு அணிந்து கொள்ள வேண்டும். மெழுகுவர்த்தி, விளக்கு அருகே பட்டாசுகளை வைக்கக் கூடாது. 

 

மின்கம்பங்களுக்கு அருகே பட்டாசுகளை வெடிக்க வேண்டாம் என மக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

இதுதவிர தீபாவளி கொண்டாட்டத்தில் ஏற்படும் தீ விபத்துகளை தடுக்க தீயணைப்பு துறையினர் எந்நேரமும் தயார் நிலையில் இருக்கவும், மருத்துவமனைகளில் தீக்காயங்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் முன்னெச்சரிக்கையாக செய்து வைக்கவும், ஆம்புலன்ஸ்கள் தயார் நிலையில் இருக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

 

Edit by Prasanth.K


Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

தீபாவளி கொண்டாட்டம்; சென்னையிலிருந்து மொத்தமாக கிளம்பிய 18 லட்சம் மக்கள்!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos