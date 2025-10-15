முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






இந்தி விளம்பரப் பலகைகள், திரைப்படங்கள், பாடல்களுக்கு தடை: மசோதா கொண்டு வர தி.மு.க. அரசு பரிசீலனையா?

Advertiesment
இந்தி தடை

Mahendran

, புதன், 15 அக்டோபர் 2025 (11:53 IST)
தமிழ்நாட்டில் இந்தித் திரைப்படங்கள், பாடல்கள் மற்றும் விளம்பர போஸ்டர்களுக்கு தடை விதிக்கும் மசோதாவை சட்டமன்றத்தில் கொண்டு வர முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையிலான தி.மு.க. அரசு பரிசீலித்து வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
உயர் மட்ட ஆதாரங்கள் தெரிவிக்கும் இந்தத் தகவல், மாநிலத்தில் நீண்டகாலமாக இருந்து வரும் 'இந்தி திணிப்பு'க்கு எதிரான நிலைப்பாட்டின் தீவிரமான நகர்வாக பார்க்கப்படுகிறது. அவசர கூட்டத்திற்கு பின் இந்த ஆலோசனைகள் தீவிரமடைந்துள்ளன.
 
முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் "ஒரு மொழி பிழைத்திருந்தால் தான், இனமும் பிழைக்கும்" என்று கூறியிருந்தது, மொழியை பாதுகாப்பதற்கான அவரது கொள்கையை வலியுறுத்துகிறது. தி.மு.க.வின் இந்த நடவடிக்கை, 1930கள் மற்றும் 50களில் நடந்த இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்களின் வரலாற்றை மீண்டும் கிளறிவிட்டுள்ளது.
 
இந்தி மொழியை தேசிய மொழியாக பரிந்துரைக்கும் பா.ஜ.க.வுக்கும், இந்தி திணிப்பை எதிர்க்கும் தி.மு.க.வுக்கும் இடையே வரவிருக்கும் நாட்களில் இது ஒரு பெரிய அரசியல் மோதலை ஏற்படுத்தும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

மீண்டும் ஒரு பல்க் வேலைநீக்க நடவடிக்கை எடுக்கும் அமேசான்.. ஊழியர்கள் அதிர்ச்சி..!

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos