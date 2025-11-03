முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
வங்கக் கடலில் மீண்டும் காற்றழுத்தத் தாழ்வு நிலை.. புயல் எச்சரிக்கை விடுத்த இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்..!

புயல்

Siva

, திங்கள், 3 நவம்பர் 2025 (21:08 IST)
வங்கக் கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை காரணமாக, அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் புயல் அபாய எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
 
வங்கக்கடலின் தென் பகுதியில் நிலைகொண்டுள்ள இந்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது, நாளை அதாவது நவம்பர் 4 அன்றும் மேலும் வலுப்பெறும் என்று வானிலை ஆய்வு மைய அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
 
இந்த புயல் சின்னம் வடக்கு மற்றும் வடமேற்கு திசையை நோக்கி நகர்ந்து, பின்னர் மியான்மர் மற்றும் வங்கதேசத்தின் கடலோரப் பகுதிகளை அடையக்கூடும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இந்த காரணத்தால், அந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளை ஒட்டிய கடல் பகுதிகள் மிகவும் கொந்தளிப்பாகவும், சீற்றத்துடனும் காணப்படும். எனவே, மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளில் கடலுக்குள் செல்வதை தவிர்க்குமாறு தீவிரமாக எச்சரிக்கப்படுகிறார்கள்.
 
Edited by Siva

