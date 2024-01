இவரும் தான் வைரமுத்துவ பத்தி வாய் திறக்கவே இல்ல.. சரவணன் அண்ணாதுரை குறித்து சின்மயி..

உலகத்துலயே தனக்கு பாலியல் குற்றம் நடந்தத பத்தி முன் வந்து சொன்ன பெண்ண வேலை செய்ய விடாம, பாட விடாம கொர்ட்டுக்கும் வீட்டுகும் அலைய விட்டு Ban பண்ணுன பெறுமை தமிழ் நாட்டுக்கும், இந்த so called பெண்ணியம் பேசும் கலாசரத்துக்கு மட்டுமே சேரும். (I wonder if anyone else has been legally banned from working by a Film Industry Body like I have been for naming a molester)