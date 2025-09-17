முருகபெருமானின் 108 போற்றி துதிகள்! – நாள்தோறும் துதிக்க நல்லதே நடக்கும்!
முருக பெருமானை வணங்கும்போது 108 போற்றி துதிகளை பாடி வணங்குவது வாழ்வில் அனைத்து சௌபாக்கியங்களையும் அளிக்க கூடியது
தினமும் இரவில் கடுக்காய் தூள் சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் நன்மைகள்...
கடுக்காயை பயன்படுத்தும் முன் சுத்தி செய்வது மிகவும் அவசியம், கடுக்காயை அப்படியே பயன்படுத்தினால் அது நஞ்சாகும்
பல்லி எத்திசையில் சத்தமிட்டால் என்ன பலன் கிடைக்கும் பார்ப்போமா...!
நமது வீட்டின் சுவர்களில் சுற்றித் திரியும் பல்லிகளை நீங்கள் உற்றுக் கவனிப்பது உண்டா..?

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






விஜய்க்கு வரும் கூட்டம் ஓட்டாக மாறுமா? செய்தியாளர்கள் கேள்விக்கு ரஜினிகாந்த் சொன்ன பதில்..!

Advertiesment
ரஜினிகாந்த்

Mahendran

, புதன், 17 செப்டம்பர் 2025 (14:34 IST)
தமிழக அரசியலில் தற்போது அதிகம் பேசப்பட்டு வரும் ஒரு விஷயம், திருச்சியில் நடிகர் விஜய்யின் கூட்டத்திற்கு திரண்ட பிரம்மாண்டமான மக்கள் கூட்டம் அப்படியே வாக்குகளாக மாறுமா என்பது குறித்து அரசியல் விமர்சகர்கள் மத்தியில் மாறுபட்ட கருத்துகள் நிலவி வருகின்றன. சிலர் இது சாத்தியம் என்று கூற, வேறு சிலர் அது நடக்க வாய்ப்பில்லை என்று வாதிடுகின்றனர்.
 
இந்நிலையில், ரஜினிகாந்திடம் இது குறித்து கேள்வி கேட்கப்பட்டது. தனது அடுத்த திரைப்படமான ‘ஜெயிலர் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பிற்காக கேரளா புறப்பட்ட ரஜினிகாந்த், விஜய்யின் கூட்டம் வாக்குகளாக மாறுமா என்ற கேள்விக்கு, "நோ கமெண்ட்ஸ்" என்று கூறினார். ஒரு திரைக்கலைஞராக கேள்வி கேட்கப்பட்டபோதும், அவர் பதிலளிக்காதது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தொடர்ந்து பேசிய ரஜினிகாந்த், ஜெயிலர் 2’ படத்தின் படப்பிடிப்பு கேரளாவில் ஆறு நாட்கள் நடைபெறும் என்றும், அடுத்த ஆண்டு ஜூன் மாதம் படத்தை வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
 
Edited by Mahendran

Share this Story:

வெப்துனியாவைப் படிக்கவும்

 செய்திகள் ஜோ‌திட‌ம் சினிமா மரு‌த்துவ‌ம் மேலோங்கிய..

Follow Webdunia tamil

அடுத்த கட்டுரையில்

அமித்ஷாவை சந்தித்த பிறகு முகத்தை மூடிக்கொண்டு வருவதற்கு என்ன அவசியம்? டிடிவி.தினகரன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

Home
Explore
Shorts
Photos
Videos